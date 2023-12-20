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В зоне СВО ликвидирован наёмник из США, высмеивавший российских солдат

20 декабря, 07:39
<p>В зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Обложка © телеграм-канал TrackANaziMerc</p>

В зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Обложка © телеграм-канал TrackANaziMerc

В зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Об этом сообщает телеграм-канал TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине.

По данным ресурса, пять дней назад подразделение Хертвека атаковали российские войска, наёмник был убит.

"Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашёл в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат",  говорится в сообщении канала.

В США Херветек служил в морской пехоте, а летом 2023 года вступил в ряды ВСУ.

"Как тебя сюда занесло?!": Русские бойцы сняли на видео пленение польского наёмника, брошенного товарищами из ВСУ

"Как тебя сюда занесло?!": Русские бойцы сняли на видео пленение польского наёмника, брошенного товарищами из ВСУ

А накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации на территории Украины было уничтожено более 5800 иностранных наёмников, в том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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