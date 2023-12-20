ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В зоне СВО ликвидирован наёмник из США, высмеивавший российских солдат

Опубликовано 20 декабря 2023, 07:39
9990
В зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Обложка © телеграм-канал TrackANaziMerc

В зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Обложка © телеграм-канал TrackANaziMerc

В зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Об этом сообщает телеграм-канал TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине.

По данным ресурса, пять дней назад подразделение Хертвека атаковали российские войска, наёмник был убит.

"Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашёл в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат",  говорится в сообщении канала.

В США Херветек служил в морской пехоте, а летом 2023 года вступил в ряды ВСУ.

Русские бойцы сняли на видео пленение польского наёмника, брошенного товарищами из ВСУ
Русские бойцы сняли на видео пленение польского наёмника, брошенного товарищами из ВСУ

А накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации на территории Украины было уничтожено более 5800 иностранных наёмников, в том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

BannerImage
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!