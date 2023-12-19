Шойгу отчитался о ликвидации особо жестоких военных преступников и наёмников на Украине
Шойгу: ВС РФ ликвидировали 103 военных преступника в зоне СВО на Украине
Армия России уничтожила более сотни военных преступников на территории Украины. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
"На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", — сказал он.
Кроме того, удалось ликвидировать и большую часть иностранных наёмников, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, добавил глава военного ведомства. Всего удалось уничтожить свыше 5800 наёмных боевиков, в том числе из Великобритании, Польши и США.
"Активно привлекаемые с начала спецоперации наёмники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании", — уточнил Шойгу.
Заседание коллегии Минобороны открыл президент РФ Владимир Путин. Они начали совещание с минуты молчания по погибшим героям СВО. Путин подчеркнул, что Россия не откажется от целей специальной военной операции. Он также назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", С-300 и С-400. А Шойгу в свою очередь рассказал, что в ходе СВО была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. ВСУ, по его словам, не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Противник был остановлен и понёс колоссальные потери.
mil.ru