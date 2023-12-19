Шойгу отчитался о ликвидации особо жестоких военных преступников и наёмников на Украине

Армия России уничтожила более сотни военных преступников на территории Украины. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", — сказал он.

Кроме того, удалось ликвидировать и большую часть иностранных наёмников, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, добавил глава военного ведомства. Всего удалось уничтожить свыше 5800 наёмных боевиков, в том числе из Великобритании, Польши и США.