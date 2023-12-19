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Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 11:15

Шойгу: ВСУ в ходе наступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ

Вооружённые силы Украины не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии органа управления.

"4 июня Вооружённые силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери", — заявил Шойгу.

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Ранее Лайф писал, что войскам Украины придётся оставить неудобные позиции, развёрнутые на берегах двух рек. Такое предположение сделал боец ВСУ с позывным Арти Грин, оценивая провальное контрнаступление.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Ян Поланин
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