Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 11:15

Шойгу: ВСУ в ходе наступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ

Вооружённые силы Украины не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии органа управления.

"4 июня Вооружённые силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери", — заявил Шойгу.

В Германии считают, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году

В Германии считают, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году

Ранее Лайф писал, что войскам Украины придётся оставить неудобные позиции, развёрнутые на берегах двух рек. Такое предположение сделал боец ВСУ с позывным Арти Грин, оценивая провальное контрнаступление.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Ян Поланин
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров