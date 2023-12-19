Шойгу: ВСУ в ходе наступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ

Вооружённые силы Украины не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии органа управления.

"4 июня Вооружённые силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери", — заявил Шойгу.