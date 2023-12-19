Войскам Украины придётся оставить неудобные позиции, развёрнутые на берегах двух рек. Об этом сообщил боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Арти Грин.

"Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника", — приводит слова украинского военного РИА "Новости".

По его словам, бойцам повезло, что они "не сконцентрировали все силы на юге, как советовали западные союзники", иначе это могло бы закончиться плачевно.

Военнослужащий предполагает, что в настоящее время Украине придётся оставить неудобные позиции, к которым относятся плацдармы на левом берегу реки Чёрный Жеребец, а также на левом берегу реки Оскол.