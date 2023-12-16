Полковник объяснил, почему разговоры о новом контрнаступлении ВСУ — это сотрясание воздуха

Украинская армия не способна провести эффективное контрнаступление в следующем году, так как у Киева попросту нет для этого возможностей. Таким мнением поделился полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения западных СМИ о том, что украинцы якобы готовятся провести новое контрнаступление в 2024-м под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Все эти разговоры являются простым сотрясанием воздуха. Они могут планировать всё что хотят, а мы будем действовать так, как мы считаем нужным. У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна", — приводит Ura.ru слова Литовкина.

Он также высказался насчёт потенциального влияния западной авиации на положение ВСУ. Так, по мнению полковника, даже если Киев и получит американские истребители, то потребуется немалое количество времени для строительства соответствующих аэродромов и подготовки лётчиков. Поэтому весьма маловероятно, что украинцы смогут их использовать в ближайшее время, убеждён Литовкин.