Полковник объяснил, почему разговоры о новом контрнаступлении ВСУ — это сотрясание воздуха
Полковник Литовкин: ВСУ не способны провести контрнаступление в 2024 году
Украинская армия не способна провести эффективное контрнаступление в следующем году, так как у Киева попросту нет для этого возможностей. Таким мнением поделился полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения западных СМИ о том, что украинцы якобы готовятся провести новое контрнаступление в 2024-м под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Все эти разговоры являются простым сотрясанием воздуха. Они могут планировать всё что хотят, а мы будем действовать так, как мы считаем нужным. У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна", — приводит Ura.ru слова Литовкина.
Он также высказался насчёт потенциального влияния западной авиации на положение ВСУ. Так, по мнению полковника, даже если Киев и получит американские истребители, то потребуется немалое количество времени для строительства соответствующих аэродромов и подготовки лётчиков. Поэтому весьма маловероятно, что украинцы смогут их использовать в ближайшее время, убеждён Литовкин.
Ранее немецкий журнал Die Welt сообщил, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. Как утверждает эксперт по международной безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения с вертолётами, ракетами, танками и беспилотниками. В то же время, по данным американской газеты Wall Street Journal, никакого нового контрнаступления ВСУ не будет до 2025 года.
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