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Регион
Опубликовано 16 декабря 2023, 11:32
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В Германии узнали о кардинальной смене стратегии ВСУ

Bild: Генштаб ВСУ решил отложить новое наступление и изменить военную стратегию

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) решил пересмотреть военную стратегию на поле боя и отложить попытки отвоевать у Российской армии территории. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", указано в публикации.

По данным журналистов, основная задача ВСУ в настоящее время — нанести как можно больший урон ВС РФ. В статье утверждается, что украинские военные при отступлении минируют поля и надеются вновь пойти в атаку в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, а также самолётов F-16 или JAS 39.

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Ранее в Германии предположили, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. По словам эксперта по международной безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения с вертолётами, ракетами, танками и беспилотниками. В то же время, по данным американской прессы, никакого нового контрнаступления не будет до 2025 года.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Дарья Нарыкова
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