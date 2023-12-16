В Германии узнали о кардинальной смене стратегии ВСУ

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) решил пересмотреть военную стратегию на поле боя и отложить попытки отвоевать у Российской армии территории. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — указано в публикации.

По данным журналистов, основная задача ВСУ в настоящее время — нанести как можно больший урон ВС РФ. В статье утверждается, что украинские военные при отступлении минируют поля и надеются вновь пойти в атаку в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, а также самолётов F-16 или JAS 39.