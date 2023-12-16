В Германии узнали о кардинальной смене стратегии ВСУ
Bild: Генштаб ВСУ решил отложить новое наступление и изменить военную стратегию
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) решил пересмотреть военную стратегию на поле боя и отложить попытки отвоевать у Российской армии территории. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — указано в публикации.
По данным журналистов, основная задача ВСУ в настоящее время — нанести как можно больший урон ВС РФ. В статье утверждается, что украинские военные при отступлении минируют поля и надеются вновь пойти в атаку в случае получения крылатых ракет ATACMS или Taurus, а также самолётов F-16 или JAS 39.
Ранее в Германии предположили, что украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году. По словам эксперта по международной безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения с вертолётами, ракетами, танками и беспилотниками. В то же время, по данным американской прессы, никакого нового контрнаступления не будет до 2025 года.
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