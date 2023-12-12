США решили помочь Киеву, отправив на помощь генерала для разработки новой стратегии
NYT: США отправят на Украину генерал-лейтенанта для разработки новой стратегии
Американская сторона отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы тот помог Киеву разработать новую военную стратегию. О планах Пентагона сообщила местная газета New York Times.
"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — говорится в статье.
Планируется, что генерал из Германии после прибытия останется в Незалежной, где сможет давать украинскому руководству и командованию ВСУ более обстоятельные советы, а также поспособствует улучшению рекомендаций, которые предлагает Вашингтон.
А ранее в США признали провальным обучение украинских военных на американский манер. За примеры кураторы брали операции в других странах, однако допустили большой просчёт. По итогу в ходе контрнаступления Вооружённые силы Незалежной понесли большие потери, поскольку российские военные отличились эффективностью обороны.
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