США решили помочь Киеву, отправив на помощь генерала для разработки новой стратегии

Американская сторона отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы тот помог Киеву разработать новую военную стратегию. О планах Пентагона сообщила местная газета New York Times.

"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — говорится в статье.

Планируется, что генерал из Германии после прибытия останется в Незалежной, где сможет давать украинскому руководству и командованию ВСУ более обстоятельные советы, а также поспособствует улучшению рекомендаций, которые предлагает Вашингтон.