В США могут ввести воинскую обязанность из-за конфликта на Украине
TAC: В США допустили введение воинской обязанности из-за России
При дальнейшем противостоянии с Россией власти США могут пойти на неожиданные меры и ввести воинскую обязанность в стране, заявил бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придётся ввести воинскую обязанность", — приводит его слова The American Conservative.
При этом американский чиновник отметил, что простых американцев от добровольной воинской службы сильно отталкивает вмешательство Белого дома в мировые конфликты, в том числе в ситуацию на Украине, где Пентагон ведёт борьбу против ядерной державы. По словам экс-советника президента, единственным спасением Европы от непоправимых последствий и "катастрофической" эскалации является политика Москвы.
Ранее, кстати, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона не допустит победы России в конфликте на Украине. Он отметил, что Штаты будут до последнего поддерживать как Израиль, так и Киев, а также назвал Америку "самой могущественной страной на Земле", которая способна "выполнять несколько задач одновременно". При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев недавно раскрыл истинную причину американской помощи. По его словам, Вашингтон просто получает от этого огромную финансовую выгоду.
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