При дальнейшем противостоянии с Россией власти США могут пойти на неожиданные меры и ввести воинскую обязанность в стране, заявил бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

"Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придётся ввести воинскую обязанность", — приводит его слова The American Conservative.

При этом американский чиновник отметил, что простых американцев от добровольной воинской службы сильно отталкивает вмешательство Белого дома в мировые конфликты, в том числе в ситуацию на Украине, где Пентагон ведёт борьбу против ядерной державы. По словам экс-советника президента, единственным спасением Европы от непоправимых последствий и "катастрофической" эскалации является политика Москвы.