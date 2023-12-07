Песков уверен, что США демонизируют Россию для "обработки" своих конгрессменов 7 декабря, 11:37 Кremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон продолжает демонизировать Россию и использовать как инструмент в своих делах. Так он ответил на вопрос о том, что думают в Кремле о выступлении лидера США Джо Байдена, где он предположил нападение российских войск на страну НАТО после победы на Украине.

"Видели, весьма сожалеем, что руководство США продолжает попытки использовать Россию во внутренних делах. В данном случае они занимаются неприкрытой демонизацией России, чтобы обработать своих конгрессменов", — сказал Песков.

По его словам, российские власти надеются, что среди американских сенаторов есть здравомыслящие политики, которые понимают истинные причины демонизации России.

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу, заявил, что Россия после возможной победы на Украине может атаковать какую-то страну НАТО.

Авторы Татьяна Миссуми