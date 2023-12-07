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6 декабря, 22:32

Песков раскрыл, что обсуждали Путин и наследный принц Саудовской Аравии

Песков: Путин и Аль Сауд обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Эр-Рияде не обошлись без обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной. Кроме того, политики затронули другие "чувствительные вопросы" международной повестки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что встреча глав государств стартовала с переговоров в расширенном составе. После этого Путин и наследный принц побеседовали с глазу на глаз.

"Здесь не могу сказать точно, о чём шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки", — отметил Песков.

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Ещё одной темой беседы двух лидеров стало сотрудничество в энергетической сфере. Политики сошлись во мнении о необходимости и далее контактировать в рамках ОПЕК+.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Александр Юнашев
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