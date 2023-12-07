Песков раскрыл, что обсуждали Путин и наследный принц Саудовской Аравии

Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Эр-Рияде не обошлись без обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной. Кроме того, политики затронули другие "чувствительные вопросы" международной повестки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что встреча глав государств стартовала с переговоров в расширенном составе. После этого Путин и наследный принц побеседовали с глазу на глаз.

"Здесь не могу сказать точно, о чём шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки", — отметил Песков.