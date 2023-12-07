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6 декабря, 21:42

Песков: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничать в рамках ОПЕК+

Российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд на встрече в Эр-Рияде обсудили дальнейшее сотрудничество двух государств в рамках ОПЕК+. Политики договорились и далее взаимодействовать в энергетической сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, участники переговоров сошлись во мнении, что оба государства несут ответственность за взаимодействие в целях поддержания международного рынка в стабильном состоянии. И Москва, и Эр-Рияд заинтересованы в этом, добавил он.

"Это сотрудничество будет продолжаться", — подчеркнул Песков.

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Напомним, что переговоры Путина и наследного принца прошли в Эр-Рияде и продолжались более трёх часов. По окончании беседы глава РФ пригласил Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда совершить встречный визит в Москву.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Пушкарев
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