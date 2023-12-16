В Германии считают, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году
Die Welt: Украинская армия собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году
Вооружённые силы Украины (ВСУ), возможно, готовят новое контрнаступление в 2024 году. Такое мнение выразил немецкий эксперт по международной безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в беседе с Die Welt.
"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — указал специалист, добавив, что отправной точкой новой операции может стать район Херсона.
Вероятно, украинская армия может попробовать использовать разные системы вооружений в комплексе, что так и не получилось реализовать в ходе контрнаступления летом 2023 года. В тот период попытки преодолеть российскую линию обороны с использованием немецких танков Leopard и американских БМП Bradley привели к полному провалу.
По мнению Ланге, на такой план указывает список передаваемого Киеву Вашингтоном вооружения — вертолёты Black Hawk и Apache, самолёты F-16 и F-18, танки Abrams, ракеты, беспилотники и боеприпасы.
Напомним, что ВСУ начали своё широко разрекламированное наступление в июне. И за полгода этого безуспешного манёвра потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Ранее даже главком ВСУ Валерий Залужный признавался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит.
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