В Германии считают, что Киев готовит новое контрнаступление в 2024 году

Вооружённые силы Украины (ВСУ), возможно, готовят новое контрнаступление в 2024 году. Такое мнение выразил немецкий эксперт по международной безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в беседе с Die Welt.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — указал специалист, добавив, что отправной точкой новой операции может стать район Херсона.

Вероятно, украинская армия может попробовать использовать разные системы вооружений в комплексе, что так и не получилось реализовать в ходе контрнаступления летом 2023 года. В тот период попытки преодолеть российскую линию обороны с использованием немецких танков Leopard и американских БМП Bradley привели к полному провалу.