Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в группировке войск "Юг".

Уточняется, что российские военные вели наступление при интенсивном обстреле. Несмотря на сложности, им удалось вплотную подойти к опорному пункту украинской армии, где в тот момент находились четыре бойца.

"Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен", — передаёт собеседник агентства.

Кроме того, ВС РФ захватили крупный арсенал западного оружия, в том числе десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Также военные обнаружили четыре шведских ручных гранатомёта АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи и зарубежные противогазы.

Уточняется, что всех участников операции наградили орденом Мужества.