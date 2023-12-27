Российские штурмовики под обстрелом взяли важный опорный пункт в Донбассе
РИА "Новости": ВС РФ взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в группировке войск "Юг".
Уточняется, что российские военные вели наступление при интенсивном обстреле. Несмотря на сложности, им удалось вплотную подойти к опорному пункту украинской армии, где в тот момент находились четыре бойца.
"Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен", — передаёт собеседник агентства.
Кроме того, ВС РФ захватили крупный арсенал западного оружия, в том числе десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Также военные обнаружили четыре шведских ручных гранатомёта АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи и зарубежные противогазы.
Уточняется, что всех участников операции наградили орденом Мужества.
А ранее Лайф рассказывал, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Артёмовска. Бойцы ВС РФ оперативно захватили позиции украинской армии и провели зачистку объекта. Украинские солдаты же сбежали с места, оставив убитых и раненых.
ТАСС / Александр Река