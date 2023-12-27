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Регион
Опубликовано 27 декабря 2023, 13:11
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Российские штурмовики под обстрелом взяли важный опорный пункт в Донбассе

РИА "Новости": ВС РФ взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в группировке войск "Юг".

Уточняется, что российские военные вели наступление при интенсивном обстреле. Несмотря на сложности, им удалось вплотную подойти к опорному пункту украинской армии, где в тот момент находились четыре бойца.

"Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен", передаёт собеседник агентства.

Кроме того, ВС РФ захватили крупный арсенал западного оружия, в том числе десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin. Также военные обнаружили четыре шведских ручных гранатомёта АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи и зарубежные противогазы.

Уточняется, что всех участников операции наградили орденом Мужества.

Нанесён удар по командным пунктам двух бригад ВСУ
Нанесён удар по командным пунктам двух бригад ВСУ

А ранее Лайф рассказывал, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Артёмовска. Бойцы ВС РФ оперативно захватили позиции украинской армии и провели зачистку объекта. Украинские солдаты же сбежали с места, оставив убитых и раненых.

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ТАСС / Александр Река

Дарья Нарыкова
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