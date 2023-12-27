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Опубликовано 27 декабря 2023, 11:44
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Нанесён удар по командным пунктам двух бригад ВСУ

МО: Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ

ВС РФ за сутки поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в среду, 27 декабря.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", — отметили в ведомстве, добавив, что удары нанесены также по складу топлива, живой силе и военной технике противника в 127 районах.

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Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки отбили две атаки ВСУ на Донецком направлении. На этом участке украинские войска потеряли до 280 бойцов.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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