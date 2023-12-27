Бойцы группировки "Центр" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчёты установки "Акация" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Накануне бойцы группировки войск "Центр" отличились под Красным Лиманом, где артиллеристами был уничтожен опорный пункт с личным составом ВСУ.
"Артиллеристы расчёта 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.
Артиллеристы группировки находятся на круглосуточном дежурстве. Получив координаты от разведчиков, расчёты совершают серию выстрелов по указанным целям. Для корректировки попаданий они прибегают к помощи разведчиков, которые передают им в прямом эфире полученные при помощи беспилотников данные.
Ранее российские военные нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".
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