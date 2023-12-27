Бойцы группировки "Центр" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Накануне бойцы группировки войск "Центр" отличились под Красным Лиманом, где артиллеристами был уничтожен опорный пункт с личным составом ВСУ.

"Артиллеристы расчёта 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.

Артиллеристы группировки находятся на круглосуточном дежурстве. Получив координаты от разведчиков, расчёты совершают серию выстрелов по указанным целям. Для корректировки попаданий они прибегают к помощи разведчиков, которые передают им в прямом эфире полученные при помощи беспилотников данные.