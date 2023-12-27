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Опубликовано 27 декабря 2023, 03:13

Бойцы группировки "Центр" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: Расчёты установки "Акация" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать об успехах российских военных в зоне специальной военной операции на Украине. Накануне бойцы группировки войск "Центр" отличились под Красным Лиманом, где артиллеристами был уничтожен опорный пункт с личным составом ВСУ.

"Артиллеристы расчёта 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.

Артиллеристы группировки находятся на круглосуточном дежурстве. Получив координаты от разведчиков, расчёты совершают серию выстрелов по указанным целям. Для корректировки попаданий они прибегают к помощи разведчиков, которые передают им в прямом эфире полученные при помощи беспилотников данные.

Российские десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Артёмовском направлении
Российские десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Артёмовском направлении

Ранее российские военные нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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