ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 07:51
3217

Российские десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Артёмовском направлении

МО: Ивановские десантники FPV-дронами уничтожили бойцов ВСУ у дороги на Часов Яр

Ивановские десантники из состава Южной группировки войск уничтожили при помощи дронов группу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло у дороги на Часов Яр, сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники уничтожили бойцов ВСУ FPV-дронами у дороги на Часов Яр. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на Артёмовском направлении", говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные осуществили запуск FPV-дрона. После этого оператор вывел дрон на цель — блиндаж с пехотой ВСУ в опорном пункте, который расположен северо-западнее Артёмовска, возле дороги на Часов Яр.

Выжившие украинские бойцы выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой техники ВСУ, которая стояла вдоль дороги. Российские военные не дали противнику уйти и уничтожили его ещё двумя дронами. В результате атаки армия Украины потеряла до двух отделений пехоты.

Берлинская: ВСУ придётся отступить, если Украина не увеличит производство дронов
Берлинская: ВСУ придётся отступить, если Украина не увеличит производство дронов

А ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удары по трём украинским аэродромам, уничтожив среди прочего норвежскую пусковую установку зенитного комплекса NASAMS и французскую Crotale-NG. Также поражены аэродромы Канатово Кировоградской области и Днепр.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar