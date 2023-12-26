Российские десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Артёмовском направлении

Ивановские десантники из состава Южной группировки войск уничтожили при помощи дронов группу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло у дороги на Часов Яр, сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники уничтожили бойцов ВСУ FPV-дронами у дороги на Часов Яр. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на Артёмовском направлении", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные осуществили запуск FPV-дрона. После этого оператор вывел дрон на цель — блиндаж с пехотой ВСУ в опорном пункте, который расположен северо-западнее Артёмовска, возле дороги на Часов Яр.

Выжившие украинские бойцы выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой техники ВСУ, которая стояла вдоль дороги. Российские военные не дали противнику уйти и уничтожили его ещё двумя дронами. В результате атаки армия Украины потеряла до двух отделений пехоты.