Российские десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Артёмовском направлении
МО: Ивановские десантники FPV-дронами уничтожили бойцов ВСУ у дороги на Часов Яр
Ивановские десантники из состава Южной группировки войск уничтожили при помощи дронов группу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло у дороги на Часов Яр, сообщили в Минобороны РФ.
Российские десантники уничтожили бойцов ВСУ FPV-дронами у дороги на Часов Яр. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на Артёмовском направлении", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что российские военные осуществили запуск FPV-дрона. После этого оператор вывел дрон на цель — блиндаж с пехотой ВСУ в опорном пункте, который расположен северо-западнее Артёмовска, возле дороги на Часов Яр.
Выжившие украинские бойцы выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой техники ВСУ, которая стояла вдоль дороги. Российские военные не дали противнику уйти и уничтожили его ещё двумя дронами. В результате атаки армия Украины потеряла до двух отделений пехоты.
А ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удары по трём украинским аэродромам, уничтожив среди прочего норвежскую пусковую установку зенитного комплекса NASAMS и французскую Crotale-NG. Также поражены аэродромы Канатово Кировоградской области и Днепр.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ