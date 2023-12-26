Берлинская: ВСУ придётся отступить, если Украина не увеличит производство дронов

Российские войска обогнали ВСУ в технологии применения роёв дронов на передовой. В то же время украинские бойцы серьёзно отстают в этом направлении, считает глава Центра поддержки аэроразведки Незалежной Мария Берлинская.

По словам экс-оператора БПЛА, одновременное применение ВС РФ сразу нескольких беспилотников усугубляется совершенствованием систем наведения и навигации летательных аппаратов. Устройства определяют цели благодаря машинному обучению и почти неуязвимы для комплексов радиоэлектронной борьбы.

"Сейчас русские движутся в сторону технологии роёв дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации", — пожаловалась Берлинская "Украинской правде", добавив, что ВСУ испытывают острый дефицит БПЛА и средств борьбы с ними.

Также Берлинская добавила, что именно ударные дроны уничтожили большую часть техники ВСУ, и если Украина не нарастит производство БПЛА и не начнёт развивать новые беспилотные системы, ей придётся отступить.