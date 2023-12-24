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Армия России уничтожила западные установки ПВО на украинских аэродромах

Армия России поразила установки ЗРК NASAMS на аэродроме в Хмельницкой области

Опубликовано 24 декабря 2023, 10:53
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Армия России нанесла удары по трём украинским аэродромам, где была техника ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Армия России нанесла удары по трём украинским аэродромам, где была техника ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска нанесли удары по трём украинским аэродромам, уничтожив среди прочего норвежскую пусковую установку зенитного комплекса NASAMS и французскую Crotale-NG. Об этом рассказали в Миноборны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции", — уточнили в ведомстве.

Также поражены аэродромы Канатово Кировоградской области и Днепр, уничтожены авиатехника, навигационное оборудование и авиационные снаряды. В министерстве добавили, что за последние сутки ВСУ понесли поражение в живой силе и технике в 127 районах.

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Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, а также четыре танка, включая Leopard 2 немецкого производства, на Донецком направлении.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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