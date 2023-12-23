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23 декабря, 11:39

ВСУ потеряли до 200 военных и 4 танка в 11 провальных атаках в Донбассе

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 200 бойцов и четыре танка на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, а также четыре танка, включая Leopard 2 немецкого производства, на Донецком направлении. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля... Поражены САУ Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", сообщили в военном ведомстве.

Всего за сутки бойцы ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак украинской армии. Поражение живой силе и технике противника было нанесено у населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка ДНР.

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Ранее стало известно, что ВСУ потеряли восемь огневых точек и более ста солдат на Южно-Донецком направлении. Также, как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток", ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем военными группировки были разгромлены опорные пункты трёх бригад ВСУ. Кроме того, было сорвано четыре попытки украинских сил провести ротацию в районах Новодонецкого.

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Юрий Лысенко
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