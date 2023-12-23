ВСУ потеряли до 200 военных и 4 танка в 11 провальных атаках в Донбассе

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, а также четыре танка, включая Leopard 2 немецкого производства, на Донецком направлении. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля... Поражены САУ Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", — сообщили в военном ведомстве.

Всего за сутки бойцы ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак украинской армии. Поражение живой силе и технике противника было нанесено у населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка ДНР.