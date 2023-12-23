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Опубликовано 23 декабря 2023, 03:20

ВСУ потеряли восемь огневых точек и более ста солдат на Южно-Донецком направлении

Бойцы российской группировки войск "Восток" продолжают успешное выполнение боевых задач на Южно-Донецком направлении. За прошедшие сутки благодаря действиям ВС РФ украинские силы понесли значительные потери в живой силе и технике на данном участке, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По словам офицера, ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем военными группировки были разгромлены опорные пункты трёх бригад ВСУ. Кроме того, было сорвано четыре попытки украинских сил провести ротацию в районах Новодонецкого. Также на данном участке российские силы уничтожили гаубицы и два миномёта противника.

"Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными", — приводит его заявление РИА "Новости".

Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артёмовском
Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артёмовском

Ранее Минобороны отчиталось о взятии опорного пункта в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Перед штурмом по местам дислокации огневых средств и пунктов управления ВСУ нанесли удар.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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