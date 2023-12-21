В Министерстве обороны РФ сообщили об очередных успехах российских военных в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, накануне десантники из Южной группировки войск заняли опорный пункт украинских войск под Артёмовском.

"На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска", — рассказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что места дислокации огневых средств и пунктов управления ВСУ удалось раскрыть в ходе воздушной разведки. Впоследствии артиллерия нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства противника. Остальные цели были поражены расчётами FPV-дронов.

В дальнейшем бойцы оперативно захватили позиции украинской армии и провели зачистку опорного пункта. Солдаты ВСУ сбежали с места, оставив убитых и раненых.