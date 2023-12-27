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Опубликовано 27 декабря 2023, 11:30

ВСУ потеряли до 280 военных после двух безуспешных атак на Донецком направлении

МО: ВС РФ отбили две атаки на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 280 бойцов

Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское ДНР", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 280 бойцов. Кроме того, противник лишился двух бронетранспортёров, трёх автомобилей, двух гаубиц "Мста-Б", а также двух САУ "Акация", двух гаубиц Д-30 и одной САУ "Гвоздика".

Бойцы группировки "Центр" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Бойцы группировки "Центр" уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".

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Getty Images / Ozge Elif Kizil

Наталья Исакова
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