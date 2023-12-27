ВСУ потеряли до 280 военных после двух безуспешных атак на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское ДНР", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 280 бойцов. Кроме того, противник лишился двух бронетранспортёров, трёх автомобилей, двух гаубиц "Мста-Б", а также двух САУ "Акация", двух гаубиц Д-30 и одной САУ "Гвоздика".