ВСУ потеряли до 280 военных после двух безуспешных атак на Донецком направлении
МО: ВС РФ отбили две атаки на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 280 бойцов
Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское ДНР", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 280 бойцов. Кроме того, противник лишился двух бронетранспортёров, трёх автомобилей, двух гаубиц "Мста-Б", а также двух САУ "Акация", двух гаубиц Д-30 и одной САУ "Гвоздика".
Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".
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