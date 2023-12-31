Заградотряд устроил отступающим бойцам ВСУ "френдли фаер" с гранатами

Отступающие под натиском российских штурмовиков солдаты ВСУ были атакованы заградотрядом. Бойцов расстреляли в упор, не подпустив к заготовленным позициям. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошёл во время ближнего боя за опорный пункт. Когда российские военнослужащие зашли на позиции противника, выжившие украинцы решили занять второй эшелон обороны. Однако сделать это им помешали сослуживцы, которые атаковали побратимов из автоматов и забросали гранатами. Как только бой со своими был окончен, в окоп заградотряда ударил дрон-камикадзе, отметил собеседник агентства.

"ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях", — резюмировал источник.