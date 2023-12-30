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30 декабря, 12:28

Американский наёмник описал ад на позициях ВСУ, который повторяется "каждые 10 секунд"

Наёмник из США Вандайк: Дроны и артиллерия ВС РФ не дают высунуться из окопов

Армия России совершает атаки с применением огромного количества беспилотников и артиллерийского огня высокой плотности, благодаря чему каждый боец со стороны Украины находится в непреходящей опасности. Об этом в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive рассказал наёмник из США Мэттью Вандайк.

"Когда моё подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали нас в лесу, скидывая на нас гранаты", вспоминает он.

Наёмник отметил, что ни разу за весь свой боевой опыт не оказывался в условиях, когда на него велась охота с воздуха, а он ничего не мог с этим поделать. Единственная, по его словам, надежда в такой ситуации остаётся на то, что удастся убежать из зоны поражения до сброса очередного боеприпаса с беспилотника.

А ещё Вандайк восхитился работой российской артиллерии, назвав её невероятной. Он вспоминает, что обстрелы не смолкали более чем на 10 секунд. Подразделение американца подвергалось также атакам истребителей ВС РФ и не могло позволить себе выйти из обороны даже ненадолго — даже из окопов из-за российских БПЛА было это сделать крайне затруднительно.

В зоне СВО ликвидирован наёмник из США, высмеивавший российских солдат
В зоне СВО ликвидирован наёмник из США, высмеивавший российских солдат

Ранее занявшие сторону ВСУ канадские наёмники Дейв и Джастин Смит признались, что не видят перспектив победы Украины на поле боя. Российские войска безостановочно продвигаются вперёд, учиняя противнику настоящий ад.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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