Занявшие сторону ВСУ канадские наёмники Дейв и Джастин Смит признались, что не видят перспектив победы Украины на поле боя. Российские войска безостановочно продвигаются вперёд, учиняя противнику настоящий ад. Интервью с ними опубликовала газета Globe and Mail.

"Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб", — заявил один из бойцов, сообщив о высокой смертности среди своих сограждан.

По словам наёмников, киевский режим столкнулся с серьёзными проблемами после ослабления внимания к конфликту со стороны Запада. Следствием такой тенденции стало постепенное приближение Украины к капитуляции. Россия же, напротив, лишь увеличивает напор.

"Они продвигаются вперёд с каждым днём. Независимо от того, отвоёвывают они позиции или просто пытаются это сделать, они определённо продвигаются. И у них определённо есть импульс здесь прямо сейчас. Это нелегко. Это тяжёлые бои. И у них просто намного большее численное превосходство над нами", — резюмировал собеседник газеты.