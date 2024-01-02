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Воздушная тревога по всей Украине звучала почти 3,5 часа

2 января, 09:56
Улицы Киева. Обложка © Getty Images / Kostiantyn Liberov / Libkos

Улицы Киева. Обложка © Getty Images / Kostiantyn Liberov / Libkos

Воздушная тревога на всей территории Украины, которая продлилась рекордные за последнее время 3,5 часа, отменена. Сейчас сирена ещё звучит в Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

В Киеве, предположительно, горит салон Tesla. Видео © t.me / Реальный Киев

На данный момент в Киеве нет электричества почти у 260 тысяч потребителей, так как после прогремевших взрывов нарушилась работа областных подстанций, сообщает Министерство энергетики Украины. Свет отключён во многих районах украинской столицы. С перебоями функционирует местная ГЭС.

По свидетельствам очевидцев, в Киеве после взрывов загорелся салон автомобилей Tesla. Также вспыхнули резервуары с топливом. Кроме того, в Подольском районе Киева на площади в две тысячи квадратов горит склад. Как пишут местные СМИ, там могли производиться беспилотники для ВСУ.

Во Львове после нескольких взрывов сгорел музей украинского националиста Шухевича
Во Львове после нескольких взрывов сгорел музей украинского националиста Шухевича

Напомним, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. Кроме того, громкие звуки разносились в Киеве и области, а также в других регионах страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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