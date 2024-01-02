Воздушная тревога по всей Украине звучала почти 3,5 часа 2 января, 09:56 Улицы Киева. Обложка © Getty Images / Kostiantyn Liberov / Libkos

Воздушная тревога на всей территории Украины, которая продлилась рекордные за последнее время 3,5 часа, отменена. Сейчас сирена ещё звучит в Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

В Киеве, предположительно, горит салон Tesla. Видео © t.me / Реальный Киев

На данный момент в Киеве нет электричества почти у 260 тысяч потребителей, так как после прогремевших взрывов нарушилась работа областных подстанций, сообщает Министерство энергетики Украины. Свет отключён во многих районах украинской столицы. С перебоями функционирует местная ГЭС.

По свидетельствам очевидцев, в Киеве после взрывов загорелся салон автомобилей Tesla. Также вспыхнули резервуары с топливом. Кроме того, в Подольском районе Киева на площади в две тысячи квадратов горит склад. Как пишут местные СМИ, там могли производиться беспилотники для ВСУ.

Напомним, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. Кроме того, громкие звуки разносились в Киеве и области, а также в других регионах страны.

Авторы Татьяна Миссуми