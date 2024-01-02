В Харькове звучат взрывы, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. Официального подтверждения информации от местных властей на данный момент не поступало.

Также, согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Вечером 31 декабря сообщалось, что на территории Украины прогремела серия взрывов. Громкие звуки были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницком Кировоградской области. Вчера воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.