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2 января, 05:11

В Харькове звучат взрывы, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове. Официального подтверждения информации от местных властей на данный момент не поступало.

Также, согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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Вечером 31 декабря сообщалось, что на территории Украины прогремела серия взрывов. Громкие звуки были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницком Кировоградской области. Вчера воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.

Обложка ©

Getty Images / Jose Colon / Anadolu Agency

Оксана Попова
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