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Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины

1 января, 09:57
По всей Украине звучит воздушная тревога. Обложка © Shutterstock

По всей Украине звучит воздушная тревога. Обложка © Shutterstock

На территории всей Украины вновь звучит воздушная тревога, которая до этого затрагивала лишь ряд областей. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению.

Сначала сирена зазвучала в Киеве в 11:19 по местному времени (12:19 мск). Затем оповещение появилось в других регионах страны.

В ВСУ сообщили о пожаре в порту Одессы после ночных взрывов
В ВСУ сообщили о пожаре в порту Одессы после ночных взрывов

Накануне вечером сообщалось, что на территории Украины прогремела серия взрывов. Громкие звуки были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницкий Кировоградской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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