Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины 1 января, 09:57 По всей Украине звучит воздушная тревога. Обложка © Shutterstock

На территории всей Украины вновь звучит воздушная тревога, которая до этого затрагивала лишь ряд областей. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению.

Сначала сирена зазвучала в Киеве в 11:19 по местному времени (12:19 мск). Затем оповещение появилось в других регионах страны.

Накануне вечером сообщалось, что на территории Украины прогремела серия взрывов. Громкие звуки были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницкий Кировоградской области.

Авторы Татьяна Миссуми