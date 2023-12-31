Серия взрывов прогремела в двух областях Украины

На территории Украины продолжается серия взрывов. На этот раз они прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницкий Кировоградской области. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным некоторых изданий, несколько взрывов прозвучало в Кропивницком Кировоградской области, расположенном в центральной части Украины. Позже СМИ сообщили о новой серии взрывов в городе.

В настоящее время на территории Незалежной действует воздушная тревога, которая была объявлена в стране около полудня по московскому времени. Она зазвучала практически одновременно во всех регионах Незалежной. При этом сегодня утром также сообщалось о возгорании объектов критической инфраструктуры в Киевской и Хмельницкой областях.