Регион

Уведомления отключены

31 декабря, 13:20

Серия взрывов прогремела в двух областях Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

На территории Украины продолжается серия взрывов. На этот раз они прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Кропивницкий Кировоградской области. Об этом сообщают местные СМИ.

"В Кривом Роге повторные взрывы", — говорится в телеграм-канале РБК-Украина.

По данным некоторых изданий, несколько взрывов прозвучало в Кропивницком Кировоградской области, расположенном в центральной части Украины. Позже СМИ сообщили о новой серии взрывов в городе.

В настоящее время на территории Незалежной действует воздушная тревога, которая была объявлена в стране около полудня по московскому времени. Она зазвучала практически одновременно во всех регионах Незалежной. При этом сегодня утром также сообщалось о возгорании объектов критической инфраструктуры в Киевской и Хмельницкой областях.

Взрывы прогремели в Киеве и области, объявлена воздушная тревога
Взрывы прогремели в Киеве и области, объявлена воздушная тревога
Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров