Взрывы прогремели в Киеве и области, объявлена воздушная тревога
Несколько взрывов прогремели на территории Киева и Киевской области. Объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".
Первый одиночный разрыв был зафиксирован в столице. Также известно о взрывах в городе Белая Церковь в Киевской области.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал жёстко ответить "бандеровским ублюдкам" за удары по Белгороду. Напомним, что в результате обстрела центральной части города погиб 21 человек, трое из них — дети.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky