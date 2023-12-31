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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 22:33
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Взрывы прогремели в Киеве и области, объявлена воздушная тревога

Несколько взрывов прогремели на территории Киева и Киевской области. Объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".

Первый одиночный разрыв был зафиксирован в столице. Также известно о взрывах в городе Белая Церковь в Киевской области.

Число погибших при атаке на Белгород выросло до 21, трое из них — дети
Число погибших при атаке на Белгород выросло до 21, трое из них — дети

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал жёстко ответить "бандеровским ублюдкам" за удары по Белгороду. Напомним, что в результате обстрела центральной части города погиб 21 человек, трое из них — дети.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Илья Пушкарев
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