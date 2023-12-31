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31 декабря, 09:16

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины днём в воскресенье, 31 декабря, объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Судя по опубликованным данным, тревогу практически одновременно объявили во всех регионах Украины. Это произошло примерно в 11:42 мск.

В Киевской и Хмельницкой областях загорелись объекты критической инфраструктуры
В Киевской и Хмельницкой областях загорелись объекты критической инфраструктуры

Как сообщал Лайф, минувшей ночью несколько взрывов прогремели на территории Киева. Также сообщалось о взрывах в городе Белая Церковь Киевской области.

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Никита Осипов
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