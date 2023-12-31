На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины днём в воскресенье, 31 декабря, объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Судя по опубликованным данным, тревогу практически одновременно объявили во всех регионах Украины. Это произошло примерно в 11:42 мск.