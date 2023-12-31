На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины днём в воскресенье, 31 декабря, объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной.
Судя по опубликованным данным, тревогу практически одновременно объявили во всех регионах Украины. Это произошло примерно в 11:42 мск.
Как сообщал Лайф, минувшей ночью несколько взрывов прогремели на территории Киева. Также сообщалось о взрывах в городе Белая Церковь Киевской области.
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