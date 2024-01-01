В ВСУ сообщили о пожаре в порту Одессы после ночных взрывов

Повреждения портовой инфраструктуры были зафиксированы в Одессе после ночных взрывов. Об этом сообщила глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

"Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой. <...> На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошёл пожар", — сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Никаких других подробностей она не привела.