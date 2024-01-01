В ВСУ сообщили о пожаре в порту Одессы после ночных взрывов
Гуменюк: Объект портовой инфраструктуры повреждён в Одессе после ночных взрывов
Повреждения портовой инфраструктуры были зафиксированы в Одессе после ночных взрывов. Об этом сообщила глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
"Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой. <...> На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошёл пожар", — сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
Никаких других подробностей она не привела.
Напомним, ночью Лайф сообщал о взрывах в Одессе. Причём режим воздушной тревоги действовал не только в Одесской, но и в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The