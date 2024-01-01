Три взрыва прозвучали ночью в Одессе

На территории Одессы прозвучали взрывы. Громкие звуки раздались три раза за ночь, сообщают местные СМИ.

По данным украинского официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области действует режим воздушной тревоги. Также она объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях. Местные власти информацию пока никак не комментировали.