Киев, Одесса, Львов: Что известно о взрывах на Украине
Во Львове, Киеве, Одессе и Харькове на Украине произошли взрывы
Власти украинских городов и регионов утром 29 декабря массово сообщают о взрывах на объектах инфраструктуры. В 8:05 по всей стране была объявлена воздушная тревога. Что об этом известно на данный момент, узнал Лайф.
Киев. Мэр Виталий Кличко заявил о пожаре на одном из складов в Подольском районе города, где располагаются различные производства. Также, по его словам, повреждено здание станции метро "Лукьяновская".
Одесса. Зафиксировано несколько взрывов, в Сети пишут о трёх прилётах в порту. Также, по данным сил обороны "Юг", повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры в Одесской области.
Львов. Мэр города заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры города.
Днепропетровск. Местные жители сообщают в соцсетях о пожарах в городе. Остановлено движение ряда троллейбусов, автобусов и трамваев.
Харьков. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении в городе складов и предприятий. Также возникли проблемы с электроснабжением.
Также известно о взрывах в Виннице, Харькове, городе Стрый Львовской области, городе Конотоп Сумской области, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Напомним, что воздушную тревогу объявили утром 29 декабря на всей территории Украины. Сначала сирены зазвучали на территории 12 регионов страны, а также в Киеве. Позже тревога распространилась и на остальные территории.
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