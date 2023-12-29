Киев, Одесса, Львов: Что известно о взрывах на Украине

Власти украинских городов и регионов утром 29 декабря массово сообщают о взрывах на объектах инфраструктуры. В 8:05 по всей стране была объявлена воздушная тревога. Что об этом известно на данный момент, узнал Лайф.

Киев. Мэр Виталий Кличко заявил о пожаре на одном из складов в Подольском районе города, где располагаются различные производства. Также, по его словам, повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Одесса. Зафиксировано несколько взрывов, в Сети пишут о трёх прилётах в порту. Также, по данным сил обороны "Юг", повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры в Одесской области.

Львов. Мэр города заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры города.

Днепропетровск. Местные жители сообщают в соцсетях о пожарах в городе. Остановлено движение ряда троллейбусов, автобусов и трамваев.

Харьков. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении в городе складов и предприятий. Также возникли проблемы с электроснабжением.

Также известно о взрывах в Виннице, Харькове, городе Стрый Львовской области, городе Конотоп Сумской области, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.