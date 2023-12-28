На Украине заявили о подрыве на мине иностранного судна в Чёрном море
В ВСУ заявили о подрыве на мине в Чёрном море балкера под флагом Панамы
Балкер под флагом Панамы, подорвавшийся в Чёрном море. Обложка © Telegram / "Сили оборони півдня України"
В Чёрном море на мине подорвался гражданский балкер под флагом Панамы, сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины. Два моряка пострадали, один из них госпитализирован.
"Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель", — говорится в опубликованном сообщении.
Конкретный район происшествия и название судна не указываются. Балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном.
Балкер под флагом Панамы, подорвавшийся в Чёрном море. Фото © Telegram / "Сили оборони півдня України"
Напомним, что в ноябре балкер с украинским зерном подорвался на мине в Чёрном море. Судно под флагом Либерии следовало из порта Румынский в Незалежной.