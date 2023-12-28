На Украине заявили о подрыве на мине иностранного судна в Чёрном море

В Чёрном море на мине подорвался гражданский балкер под флагом Панамы, сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины. Два моряка пострадали, один из них госпитализирован.

"Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель", — говорится в опубликованном сообщении.

Конкретный район происшествия и название судна не указываются. Балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном.

Балкер под флагом Панамы, подорвавшийся в Чёрном море. Фото © Telegram / "Сили оборони півдня України"