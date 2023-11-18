Балкер с украинским зерном подорвался на мине в Чёрном море, следуя в Румынию 18 ноября, 15:55 Shutterstock

В Чёрном море на мине подорвалось судно Georgia S под флагом Либерии, оно следовало из украинского порта в румынский. Об этом пишет издание "Укррудпром" со ссылкой на свои источники.

"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области на Украине. — Прим. Лайфа), когда получил повреждения в открытом море в четверг", — говорится в материале.

Там утверждается, что причиной подрыва стала мина, попавшая под днище корабля. Балкер перевозил украинское зерно в румынский порт Констанца.

Это не первый подобный случай в Чёрном море. Груженный зерном грузинский сухогруз совершил столкновение с морской миной неподалёку от берегов Украины. Инцидент произошёл 16 ноября у порта Южный под Одессой.

Авторы Татьяна Миссуми