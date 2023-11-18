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Балкер с украинским зерном подорвался на мине в Чёрном море, следуя в Румынию

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Балкер с украинским зерном подорвался на мине в Чёрном море, следуя в Румынию

18 ноября, 15:55

Shutterstock

В Чёрном море на мине подорвалось судно Georgia S под флагом Либерии, оно следовало из украинского порта в румынский. Об этом пишет издание "Укррудпром" со ссылкой на свои источники.

"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области на Украине. — Прим. Лайфа), когда получил повреждения в открытом море в четверг", говорится в материале.

Там утверждается, что причиной подрыва стала мина, попавшая под днище корабля. Балкер перевозил украинское зерно в румынский порт Констанца.

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Это не первый подобный случай в Чёрном море. Груженный зерном грузинский сухогруз совершил столкновение с морской миной неподалёку от берегов Украины. Инцидент произошёл 16 ноября у порта Южный под Одессой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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