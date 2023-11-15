В Херсонской области заявили о морских минах ВСУ у побережья Кинбурнской косы

Морские мины ВСУ всплывают в Херсонской области у побережья Кинбурнской косы, некоторые снаряды выбрасывает на берег. Об этом рассказал замруководителя Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.

"На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы", — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, большая часть мин взрывается на отмелях, но некоторые выбрасывает на берег.

Кинбурнская коса является одной из важных точек спецоперации. Это не только природный заповедник с уникальной природой, а ещё и стратегический объект. Тот, кто владеет косой, контролирует судоходство между Чёрным морем и Днепром, а также сухопутные магистрали на Крым. Наши бойцы прочно удерживают здесь оборону, но почти каждый день ВСУ обстреливают данную местность.