ООН, пожалуй, впервые раскрыла глаза на любовь ВСУ к коварным минам "Лепесток"
Представитель ООН Хизней: ВСУ нарушили Конвенцию о запрете противопехотных мин
Взведённая противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток". Обложка © ТАСС / Александр Река
Вооружённые силы Украины нарушили Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, и это редкий случай, когда у международных наблюдателей появляются вопросы к украинской стороне.
По словам Хизнея, нарушение зафиксировано в городе Изюме Харьковской области. Кроме того, у UNIDIR есть свидетельства применения противопехотных мин в Донецке: местные жители снимали на видео, как подбирают такие боеприпасы или стреляют по ним.
Наиболее вероятно, речь идёт о ПФМ-1 "Лепесток" — это противопехотная мина нажимного действия советского производства. Своё название получила из-за характерной формы корпуса, который представляет собой полиэтиленовый баллон со стабилизированным крылом. Такие мины очень коварны, в тёмное время суток их очень тяжело заметить, и этим пользуются украинские диверсанты, разбрасывая "Лепестки" там, где на них запросто могут подорваться мирные жители.
Лайф регулярно сообщает о случаях гибели или получения тяжёлых травм во время подрыва на минах "Лепесток" — "подарках" от украинской армии мирным жителям Донбасса. Буквально месяц назад около детского сада в Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток". Всего же с начала специальной военной операции зарегистрировано 137 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.