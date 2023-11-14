ООН, пожалуй, впервые раскрыла глаза на любовь ВСУ к коварным минам "Лепесток"

Вооружённые силы Украины нарушили Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, и это редкий случай, когда у международных наблюдателей появляются вопросы к украинской стороне.

По словам Хизнея, нарушение зафиксировано в городе Изюме Харьковской области. Кроме того, у UNIDIR есть свидетельства применения противопехотных мин в Донецке: местные жители снимали на видео, как подбирают такие боеприпасы или стреляют по ним.

Наиболее вероятно, речь идёт о ПФМ-1 "Лепесток" — это противопехотная мина нажимного действия советского производства. Своё название получила из-за характерной формы корпуса, который представляет собой полиэтиленовый баллон со стабилизированным крылом. Такие мины очень коварны, в тёмное время суток их очень тяжело заметить, и этим пользуются украинские диверсанты, разбрасывая "Лепестки" там, где на них запросто могут подорваться мирные жители.