ВСУ выпустили по ДНР 145 тысяч боеприпасов с начала спецоперации

С февраля прошлого года ВСУ выпустили более 145 тысяч боеприпасов различного калибра по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили представители Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В представленной инфографике указано, что с начала специальной военной операции было зафиксировано 25 607 фактов ведения огня, выпущено 145 533 боеприпаса. При этом ВСУ применили тяжёлое вооружение 25 269 раз. В ведомстве подчеркнули, что за время эскалации, которое составляет 613 дней, погибло 4725 человек, в том числе 140 детей. Всего с 2014 года погибло 9399 гражданских лиц, среди которых 231 несовершеннолетний.

"Зарегистрировано 137 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались", — говорится в сообщении СЦКК.