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Регион
Опубликовано 13 октября 2023, 04:20
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Украина придумала способ разминировать территории с помощью пчёл

Власти Украины будут раздавать западным политикам мёд с заминированных полей

Киевский режим планирует задействовать насекомых для выбивания у Запада помощи в разминировании страны. Разработанный МИД Украины проект получил название "Мёд минных полей", сообщила пресс-служба правительства Незалежной.

Вид упаковки мёда на сайте предзаказа. Фото © Minefields Honey

Вид упаковки мёда на сайте предзаказа. Фото © Minefields Honey

Согласно задумке, беспилотники произведут засев заминированной территории семенами медоносных трав. Как только растения расцветут, пчёлы соберут с них нектар и преобразуют его в мёд. Это лакомство украинские дипломаты будут брать с собой на международные встречи и угощать им западных политиков, собирая средства на разминирование. К реализации проекта власти Незалежной планируют приступить уже весной 2024 года.

"Этот проект позволит МИД привлечь больше внимания мира к проблеме российского минирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для её решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата", — отозвался об идее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинские военные пожаловались на "три месяца ада" на фронте
Украинские военные пожаловались на "три месяца ада" на фронте

Между тем мирные жители Донбасса продолжают подрываться на украинских минах "Лепесток", которыми ВСУ усыпали жилые кварталы. Последний такой случай произошёл в начале октября в Горловке.

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Freepik / efe_madrid

Илья Пушкарев
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