Киевский режим планирует задействовать насекомых для выбивания у Запада помощи в разминировании страны. Разработанный МИД Украины проект получил название "Мёд минных полей", сообщила пресс-служба правительства Незалежной.

Вид упаковки мёда на сайте предзаказа. Фото © Minefields Honey

Согласно задумке, беспилотники произведут засев заминированной территории семенами медоносных трав. Как только растения расцветут, пчёлы соберут с них нектар и преобразуют его в мёд. Это лакомство украинские дипломаты будут брать с собой на международные встречи и угощать им западных политиков, собирая средства на разминирование. К реализации проекта власти Незалежной планируют приступить уже весной 2024 года.

"Этот проект позволит МИД привлечь больше внимания мира к проблеме российского минирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для её решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата", — отозвался об идее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.