Украина придумала способ разминировать территории с помощью пчёл
Власти Украины будут раздавать западным политикам мёд с заминированных полей
Киевский режим планирует задействовать насекомых для выбивания у Запада помощи в разминировании страны. Разработанный МИД Украины проект получил название "Мёд минных полей", сообщила пресс-служба правительства Незалежной.
Вид упаковки мёда на сайте предзаказа. Фото © Minefields Honey
Согласно задумке, беспилотники произведут засев заминированной территории семенами медоносных трав. Как только растения расцветут, пчёлы соберут с них нектар и преобразуют его в мёд. Это лакомство украинские дипломаты будут брать с собой на международные встречи и угощать им западных политиков, собирая средства на разминирование. К реализации проекта власти Незалежной планируют приступить уже весной 2024 года.
"Этот проект позволит МИД привлечь больше внимания мира к проблеме российского минирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для её решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата", — отозвался об идее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Между тем мирные жители Донбасса продолжают подрываться на украинских минах "Лепесток", которыми ВСУ усыпали жилые кварталы. Последний такой случай произошёл в начале октября в Горловке.
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