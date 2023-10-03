Мужчина подорвался на украинском "Лепестке" у детсада в ДНР

Около детсада в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) мужчина подорвался на мине "Лепесток". Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

"Около детского сада "Алёнка" по улице Черкасской мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток", — отметил он в телеграм-канале.