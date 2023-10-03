Мужчина подорвался на украинском "Лепестке" у детсада в ДНР
Приходько: Около детского сада в Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Около детсада в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) мужчина подорвался на мине "Лепесток". Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
"Около детского сада "Алёнка" по улице Черкасской мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток", — отметил он в телеграм-канале.
Ранее Приходько заявил, что попал под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS. По его словам, всё произошло в районе Енакиева (ДНР).
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ТАСС / Александр Река