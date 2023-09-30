Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 09:54

Удушье и отёк гортани: ВСУ обстреливают российские позиции снарядами с химией, сообщили в ДНР

Гагин: ВСУ используют химическое оружие при обстреле позиций ВС РФ под Горловкой

ВСУ применили боеприпасы с химическим оружием при обстреле позиций ВС России под Горловкой Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

"Противник неоднократно применял снаряды, начинённые химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артёмовске. Теперь применили под Горловкой", сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Гагина, командиры с мест докладывают о плотном огне из ствольной артиллерии, снаряды которой и начинены "химией". Она вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани и раздражение на коже.

В ДНР обвинили США в эскалации конфликта из-за планов по отправке ATACMS Киеву

В ДНР обвинили США в эскалации конфликта из-за планов по отправке ATACMS Киеву

Напомним, в прошлый раз о применении ВСУ химического оружия стало известно в начале сентября. Тогда силы киевского режима использовали его на южном фланге Артёмовска (украинское название Бахмут) Донецкой Народной Республики.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров