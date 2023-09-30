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Опубликовано 30 сентября 2023, 09:54
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ВСУ обстреливают российские позиции снарядами с химией, сообщили в ДНР

Гагин: ВСУ используют химическое оружие при обстреле позиций ВС РФ под Горловкой

ВСУ применили боеприпасы с химическим оружием при обстреле позиций ВС России под Горловкой Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

"Противник неоднократно применял снаряды, начинённые химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артёмовске. Теперь применили под Горловкой", сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Гагина, командиры с мест докладывают о плотном огне из ствольной артиллерии, снаряды которой и начинены "химией". Она вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани и раздражение на коже.

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Напомним, в прошлый раз о применении ВСУ химического оружия стало известно в начале сентября. Тогда силы киевского режима использовали его на южном фланге Артёмовска (украинское название Бахмут) Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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