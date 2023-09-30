ВСУ обстреливают российские позиции снарядами с химией, сообщили в ДНР
Гагин: ВСУ используют химическое оружие при обстреле позиций ВС РФ под Горловкой
ВСУ применили боеприпасы с химическим оружием при обстреле позиций ВС России под Горловкой Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы региона Ян Гагин.
"Противник неоднократно применял снаряды, начинённые химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артёмовске. Теперь применили под Горловкой", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Гагина, командиры с мест докладывают о плотном огне из ствольной артиллерии, снаряды которой и начинены "химией". Она вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани и раздражение на коже.
Напомним, в прошлый раз о применении ВСУ химического оружия стало известно в начале сентября. Тогда силы киевского режима использовали его на южном фланге Артёмовска (украинское название Бахмут) Донецкой Народной Республики.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин