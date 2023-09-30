ВСУ применили боеприпасы с химическим оружием при обстреле позиций ВС России под Горловкой Донецкой Народной Республики, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

"Противник неоднократно применял снаряды, начинённые химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артёмовске. Теперь применили под Горловкой", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Гагина, командиры с мест докладывают о плотном огне из ствольной артиллерии, снаряды которой и начинены "химией". Она вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани и раздражение на коже.