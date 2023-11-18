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18 ноября, 03:39

Украинская мина едва не пустила на дно грузинский сухогруз

Reuters: Сухогруз с зерном подорвался на мине у берегов Украины

Гружённый зерном грузинский сухогруз совершил столкновение с морской миной неподалёку от берегов Украины. Инцидент произошёл в минувший четверг у порта "Южный" под Одессой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Незалежной.

"Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта и получило незначительные повреждения", — сказано в материале.

Подрыв на боеприпасе не нарушил целостность конструкции корабля, и он продолжил оставаться на плаву. Так, уже 17 ноября сухогруз двигался в направлении румынского порта Констанца, подытожили журналисты.

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Ранее в Херсонской области заявили о морских минах ВСУ у побережья Кинбурнской косы. Некоторые снаряды даже выбрасывает на берег.

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Flickr / jason goulding

Илья Пушкарев
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