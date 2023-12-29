Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Информация об этом была размещена на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена на территориях двенадцати регионов страны, а также в столице Незалежной. Позже тревога распространилась и на остальные территории.
В СМИ сообщают о взрывах в Днепре, Харькове и Полтавской области.
Ранее Лайф писал, что сегодня, 29 декабря, взрывы прогремели в Харькове и Львове. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в Харькове прогремело по меньшей мере шесть взрывов.
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