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29 декабря, 06:16

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Информация об этом была размещена на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.

Ранее тревога была объявлена на территориях двенадцати регионов страны, а также в столице Незалежной. Позже тревога распространилась и на остальные территории.

В СМИ сообщают о взрывах в Днепре, Харькове и Полтавской области.

Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах
Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах

Ранее Лайф писал, что сегодня, 29 декабря, взрывы прогремели в Харькове и Львове. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в Харькове прогремело по меньшей мере шесть взрывов.

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Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Ян Поланин
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