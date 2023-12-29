Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Информация об этом была размещена на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.

Ранее тревога была объявлена на территориях двенадцати регионов страны, а также в столице Незалежной. Позже тревога распространилась и на остальные территории.

В СМИ сообщают о взрывах в Днепре, Харькове и Полтавской области.