Взрывы прогремели в двух украинских городах

В подконтрольном Украине Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он в своём телеграм-канале в 6:10 утра по московскому времени.

При этом в 8:02 стало известно о ещё одной серии взрывов.

Кроме того, взрывы произошли и в украинском Львове. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в результате ЧП есть возгорание на объекте инфраструктуры.