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29 декабря, 05:21

Взрывы прогремели в двух украинских городах

Взрывы прогремели в Харькове и Львове

В подконтрольном Украине Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он в своём телеграм-канале в 6:10 утра по московскому времени.

При этом в 8:02 стало известно о ещё одной серии взрывов.

Кроме того, взрывы произошли и в украинском Львове. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в результате ЧП есть возгорание на объекте инфраструктуры.

Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах
Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах

А ранее взрывы на территории Украины прогремели в городе Кропивницком (ранее Кировоград). Как уточнялось по данным из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной, помимо Кировоградской области, воздушная тревога была также объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Николь Вербер
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