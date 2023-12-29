Взрывы прогремели в двух украинских городах
Взрывы прогремели в Харькове и Львове
В подконтрольном Украине Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он в своём телеграм-канале в 6:10 утра по московскому времени.
При этом в 8:02 стало известно о ещё одной серии взрывов.
Кроме того, взрывы произошли и в украинском Львове. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в результате ЧП есть возгорание на объекте инфраструктуры.
А ранее взрывы на территории Украины прогремели в городе Кропивницком (ранее Кировоград). Как уточнялось по данным из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной, помимо Кировоградской области, воздушная тревога была также объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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