На Украине прогремели взрывы в Кропивницком
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Кропивницком
Утром 23 декабря в украинском городе Кропивницком (ранее Кировоград) прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал "Общественное".
"В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Ранее Лайф писал, что в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище, когда начала звучать воздушная тревога. Причины этого охранники не назвали.
ТАСС / Станислав Красильников