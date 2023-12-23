На Украине прогремели взрывы в Кропивницком

Утром 23 декабря в украинском городе Кропивницком (ранее Кировоград) прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал "Общественное".

"В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Лайф писал, что в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище, когда начала звучать воздушная тревога. Причины этого охранники не назвали.