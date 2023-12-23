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23 декабря, 09:31

На Украине прогремели взрывы в Кропивницком

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Кропивницком

Утром 23 декабря в украинском городе Кропивницком (ранее Кировоград) прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал "Общественное".

"В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В Кременчуге произошёл взрыв на промышленном объекте
В Кременчуге произошёл взрыв на промышленном объекте

Ранее Лайф писал, что в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище, когда начала звучать воздушная тревога. Причины этого охранники не назвали.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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