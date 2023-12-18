В Кременчуге произошёл взрыв на промышленном объекте

В украинском городе Кременчуге Полтавской области произошёл взрыв на промышленном объекте. Об этом заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

"Звуки, которые слышали в Кременчуге, — это взрыв, который произошёл на одном из промышленных объектов", — написал Пронин в телеграм-канале, указав о выяснении других обстоятельств случившегося.

Изначально о взрыве без подробностей сообщило издание "Страна.ua", в то время как в области воздушной тревоги не было.