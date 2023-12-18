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18 декабря, 19:25

В Кременчуге произошёл взрыв на промышленном объекте

В украинском городе Кременчуге Полтавской области произошёл взрыв на промышленном объекте. Об этом заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

"Звуки, которые слышали в Кременчуге, — это взрыв, который произошёл на одном из промышленных объектов", — написал Пронин в телеграм-канале, указав о выяснении других обстоятельств случившегося.

Изначально о взрыве без подробностей сообщило издание "Страна.ua", в то время как в области воздушной тревоги не было.

Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева

Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской области. Там была объявлена воздушная тревога.

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t.me / ДСНС України

Артур Лапсаков
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