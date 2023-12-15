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15 декабря, 15:41

На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области

"Общественное": В Кропивницком Кировоградской области Украины слышны взрывы

Вечером в пятницу, 15 декабря, в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет телеканал "Общественное".

Официальной информации о произошедшем на данный момент нет. В карте Минцифры Незалежной указано, что воздушная тревога объявлена сегодня в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Несколько сильных взрывов произошли в Киеве

Несколько сильных взрывов произошли в Киеве

А 14 декабря очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Воздушная тревога в украинской столице тогда была объявлена трижды за день.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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