На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области

Вечером в пятницу, 15 декабря, в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет телеканал "Общественное".

Официальной информации о произошедшем на данный момент нет. В карте Минцифры Незалежной указано, что воздушная тревога объявлена сегодня в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.