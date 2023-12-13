В Киеве прозвучали взрывы, в некоторых районах пропала вода
Взрывы прозвучали в Киеве, после этого в некоторых районах города пропала вода. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным телеканала ТСН, об отсутствии воды сообщают местные жители. Городская военная администрация в телеграм-канале сообщает о множестве упавших обломков на левобережную часть украинской столицы после срабатывания средств ПВО. Воздушная тревога действовала около 40 минут.
Напомним, в последние дни в Киеве происходят проблемы с метро, которое начало уходить под воду, что привело к закрытию нескольких станций на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил во всём городские власти. Позднее вода затопила входы в метро ещё на станциях "Олимпийская" и "Черниговская".
t.me / Реальний Київ | Украина