В Киеве прозвучали взрывы, в некоторых районах пропала вода

Взрывы прозвучали в Киеве, после этого в некоторых районах города пропала вода. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным телеканала ТСН, об отсутствии воды сообщают местные жители. Городская военная администрация в телеграм-канале сообщает о множестве упавших обломков на левобережную часть украинской столицы после срабатывания средств ПВО. Воздушная тревога действовала около 40 минут.