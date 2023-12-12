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12 декабря, 02:57

Следующим будет мост: В Верховной раде ужаснулись от катастрофы с киевским метро

Депутат Рады Кучеренко: Следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона

Обвинения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро являются смешными. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Парламентарий отметил, что послушал одного эксперта по мостам и метро от Киевской горадминистрации и понял, что во всех проблемах с сооружениями, теплотрассами, свалками и ТЭЦ "виноваты те, кто их построил". Кучеренко сыронизировал, что от метро и ТЭЦ "одна головная боль".

"N.B. Следующим будет мост Патона", — указал депутат.

Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро

Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро

Напомним, метро в Киеве начало уходить под воду, из-за чего 8 декабря оказались закрыты сразу шесть станций на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Премьер Украины Денис Шмыгаль быстро нашёл виновного, обвинив во всём власти Киева. Позднее вода затопила входы в метро ещё на станциях "Олимпийская" и "Черниговская".

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Артур Лапсаков
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