Следующим будет мост: В Верховной раде ужаснулись от катастрофы с киевским метро

Обвинения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро являются смешными. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Парламентарий отметил, что послушал одного эксперта по мостам и метро от Киевской горадминистрации и понял, что во всех проблемах с сооружениями, теплотрассами, свалками и ТЭЦ "виноваты те, кто их построил". Кучеренко сыронизировал, что от метро и ТЭЦ "одна головная боль".